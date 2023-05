Addio a Monti storico sindaco Oggi le esequie

È stato consigliere comunale per 34 anni, a lungo braccio destro dello storico sindaco Franco Ratti e primo cittadino tra il 2002 e il 2007. Ferdinando Monti (nella foto) è scomparso a 89 anni. Originario di Pioltello, aveva svolto l’attività lavorativa in tutto il Paese come geometra e perito agrario. Quasi scontato che si fermasse a Gravellona, centro agricolo per eccellenza. In Lomellina Monti è stato prima consigliere comunale, poi assessore, poi vicesindaco e poi sindaco.

"Una figura importantissima per il nostro paese – lo ricorda il sindaco Luciano Garza – un amministratore oculato che sapeva ascoltare e operare con saggezza". Tra i suoi incarichi anche quello anche presidente e vicepresidente della Fondazione Bellini e Silva, aveva rinnovato la casa di riposo ottenendo l’accreditamento regionale. Proprio lì, vedovo da 10 anni, ha vissuto i suoi ultimi anni. I funerali oggi alle 11 nella chiesa della Beata Vergine Assunta.

U.Z.