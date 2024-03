Accoltellati in piazza, resta il mistero Due apprendisti del Barber Shop di piazza Vittorio Veneto sono stati accoltellati martedì scorso in pieno centro. I responsabili sono ancora ricercati dai carabinieri, con l'ipotesi che abbiano lasciato la città. Il movente e gli autori dell'aggressione rimangono sconosciuti, ma un coltello abbandonato sul luogo potrebbe fornire indizi. Uno dei ragazzi feriti, con una grave ferita all'addome, si sta riprendendo e dovrebbe guarire in 15 giorni.