Accessi alla Ztl. Le telecamere restano accese

Le telecamere che vigilano sugli accessi alla Ztl non saranno spente in attesa della stesura del nuovo regolamento. La mozione presentata in Consiglio comunale dagli esponenti del gruppo di minoranza dei Liberalconservatori Furio Suvilla e Claudia Montagnana è stata respinta. Un pronunciamento ampiamente annunciato, reso ancora più incisivo dal voto contrario anche di Pd, Polo Laico e M5s che siedono all’opposizione. Le ragioni non sono legate alla necessità di riscrivere il regolamento, passaggio fondamentale dopo le oltre 20mila multe elevate da inizio anno, quanto piuttosto per evitare un provvedimento dal sapore del “libera tutti“. "Lo stop provvisorio è inevitabile perché il sistema informatico non è in grado di sostenere il lavoro necessario", dice Suvilla. Tesi bocciata.

U.Z.