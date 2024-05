Accattonaggio molesto. Daspo urbano in 8 aree

Arriva il Daspo urbano. L’amministrazione comunale di Mortara ha deciso di varare il provvedimento come deterrente a una serie di comportamenti contrari al rispetto della città. Saranno otto le aree sensibili in cui il provvedimento, che prevede una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e il divieto di fare ritorno sul posto per 48 ore, potrà essere applicato. Una soluzione sulla cui efficacia il comandante della polizia locale di Mortara, Davide Curti, ha sollevato più di una perplessità. Tra le circostanze nelle quali il provvedimento potrà essere applicato, ci sono la manifesta ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, l’accattonaggio molesto. Le zone definite sono le piazze Marconi, Carlo Alberto, Dughera, Martiri e Italia, nei pressi della stazione, viale Dante e i parchi Mirabelli e Martinoli. Nelle aree pubbliche, nei parchi, nelle piazze e nei giardini è vietato consumare bevande alcoliche in vetro o lattine. U.Z.