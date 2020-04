Monza, 17 aprile 2020 - Il pallone non rotola più da quasi due mesi, ma il Monza continua a far parlare (bene) di sé. Il club biancorosso da ieri può infatti fregiarsi del record di essere stato il primo della storia ad avere un atleta della sezione eSports convocato a vestire la maglia azzurra della eNazionale di FIFA 20. Se infatti la Serie C, come tutto il calcio, è stata costretta allo stop dal coronavirus, il mondo dei videogiochi online prosegue senza alcuna sosta. E così i players dell’ AC Monza eSports, Cacciapuoti e Figura, continuano a tenere alto il logo biancorosso a suon di gol (virtuali).

Lo hanno fatto anche ieri nel torneo ad eliminazione diretta per decretare il rappresentante della nazionale italiana al prossimo torneo internazionale FIFA. I due players del Monza, schierati agli opposti del tabellone principale, hanno inanellato una serie di vittorie che li ha portati a scontrarsi nella finalissima: un’autentica dimostrazione di forza e di talento da parte dei due biancorossi.

A spezzare gli equilibri è stato un problema di connessione per Figura che, alla fine, ha dovuto arrendersi al compagno: per Raffaele "Er_Caccia" Cacciapuoti è così arrivata la vittoria del torneo e la convocazione in Nazionale.

E per il Monza la storica soddisfazione di vantare tra le proprie fila il primo pro player di FIFA20 su PS4 della storia a vestire la maglia azzurra. "E’ un grande onore aver portato il Monza a questo risultato. – racconta ai nostri taccuini Raffaele Cacciapuoti – E’ stato un piacere ma anche un obbligo morale verso una società che mi ha dato fiducia e l’opportunità di esprimermi a questo livello: fare felice chi crede in te penso sia la cosa più gratificante che possa accadere".

Un vanto che ha reso orgoglioso lo stesso Adriano Galliani: l’amministratore delegato biancorosso si sta appassionando al mondo degli eSports e non si è perso un minuto delle sfide che hanno portato in azzurro Cacciapuoti. "Galliani mi ha chiamato appena finito il torneo. – prosegue "Er_Caccia" – Cosa mi ha detto? Innanzitutto che si è divertito. E poi mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che ha seguito tutte le partite live, rinunciando a impegni e chiamate per tifare i tesserati del suo Monza". Ma in questi giorni la (ritrovata) fama del Monza non si è fermata al solo territorio nazionale.

Adriano Galliani è stato infatti intervistato dal prestigioso quotidiano sportivo spagnolo "AS". Un articolo nel quale si è parlato del passato rossonero ma anche del presente (ambizioso) a tinte biancorosse.

"Sono nato a Monza e fin da bambino ero un fan di questo club. – ha sottolineato Galliani alla stampa iberica – Il Monza è un club solido: il nostro obiettivo è quello di portarlo in Serie A, dove non è mai stato, così che vi rimanga in modo permanente".

