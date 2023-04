Abitazione violata dai ladri Via ori e un armadio con armi

Due pistole, altrettanti fucili e anche una carabina, insieme a oltre duecento proiettili di vario calibro: erano riposti nell’armadio blindato che i ladri hanno portato via mercoledì mattina a Santa Cristina e Bissone, in località Cascina Nerone. Armi e munizioni regolarmente detenute e anche adeguatamente custodite, ma che adesso sono finite nelle mani sbagliate, rubate da malviventi entrati, in assenza dei padroni di casa, forzando una porta secondaria, fuggiti con anche vari gioielli d’oro, per un valore da quantificare.

S.Z.