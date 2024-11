Abitazione in fiamme. Nessuno resta ferito

Incendio ieri mattina in un’abitazione di Romagnese. Il fuoco ha avvolto completamente lo stabile rendendo impegnative le operazioni di spegnimento che hanno impegnato i vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Pavia e dal distaccamento di Bobbio (Piacenza). La squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione oltre a tutta l’area circostante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano da stabilire le cause. Il rogo ha interessato tutta la parte in legno, al primo piano della villetta. M.M.