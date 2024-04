A San Genesio le scuole rimangono sotto sequestro

Restano sotto sequestro la scuola dell’infanzia e la primaria di San Genesio. Saranno necessari ulteriori accertamenti richiesti dalla procura in incidente probatorio per riscontrare tutte le difformità e le carenze dei lavori eseguiti dall’impresa vincitrice rispetto al progetto. Nelle scorse settimane, i consulenti incaricati hanno depositato una relazione nella quale hanno evidenziato di aver riscontrato numerose inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal contratto e avevano sollevato la necessità di ulteriori indagini per scongiurare pericoli per i bambini.