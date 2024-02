A Pavia il primo parco della salute

Il primo parco della salute della Lombardia sarà a Pavia. Il progetto, di cui si parla da tempo perché ha sostituito il contestato maneggio della Sora, è stato annunciato a Myplant&Garden, la rassegna dell’orto-floro-vivaismo e del paesaggio in corso a Fiera Milano. I lavori dovrebbero partire entro l’estate e seguire le indicazioni scientifiche fornite da oltre cinquanta esperti: medici, psicologi e professionisti del verde che hanno contribuito alla seconda edizione del Libro Bianco del Verde, promosso da Assoverde, Confagricoltura e Képos, in collaborazione con il Crea. "L’obiettivo – sottolinea una nota – è proporre alle pubbliche amministrazioni uno standard per progettare giardini capaci di generare salute nei cittadini, proteggendoli da rumore, smog e ondate di calore. I parchi della salute incentivano l’attività fisica, favorendo coesione sociale e benessere psicologico". In un’area di 8mila metri quadrati, facilmente raggiungibile, il parco avrà prati fioriti e aree boschive dedicati a sport e relax. Al suo interno sarà vietato fumare e introdurre alcolici.

"Offriremo un luogo con criteri certificati per i nostri concittadini, contribuendo a migliorare il benessere degli abitanti e valorizzando il lavoro degli agricoltori, in particolare dei vivaisti", ha aggiunto Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia. " Il parco della salute è un progetto di grande importanza nel quale crediamo molto – ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi –. Si integrerà nel progetto Pavia città d’acqua tenendo insieme bellezza, paesaggio, resilienza e benessere delle persone".