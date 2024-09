A Liliana Segre il premio dedicato ai bambini vittime delle guerre

La senatrice a vita Liliana Segre riceverà lunedì prossimo all’Università di Pavia il premio Giuseppe Roberto Burgio “Dalla parte dei bambini“. Il riconoscimento, intitolato al fondatore della scuola pediatrica pavese e grande innovatore della pediatria italiana, è dedicato quest’anno ai bambini vittime di tutte le guerre e sarà simbolicamente consegnato alla senatrice a vita, in segno di riconoscenza per la testimonianza e il costante impegno in favore dei giovani.

La cerimonia, che si terrà nell’aula Magna dell’Università di Pavia alle 17.30, sarà aperta dal rettore Francesco Svelto, dal presidente del Policlinico San Matteo Alessandro Venturi e dal direttore della pediatria pavese Gianluigi Marseglia. "Credo che sia stata molto opportuna la scelta di assegnare il premio Burgio 2024 ai bambini vittime di tutte le guerre – ha commentato il rettore dell’Università Francesco Svelto –. A Pavia la pediatria ha una storia più che secolare, essendo stata istituita la prima cattedra dedicata nel lontano 1909".

M.M.