A Cegni il Carnevale Bianco. Turisti in arrivo dall’estero

STAFFORA

È nato da una leggenda ed è diventato una tradizione che si ripete da 50 anni richiamando turisti anche dall’estero. Il Carnevale Bianco che domani si celebra a Cegni, piccola frazione di Santa Margherita Staffora, riprende in chiave folk la storia di un matrimonio difficile da combinare, quello tra un signore non certo avvenente ma facoltoso e una graziosa fanciulla senza dote. Già ci sono prenotazioni da Inghilterra e Francia per assistere all’interpretazione dei ruoli impersonati da due uomini che si cimentano in danze rituali sulle note di un piffero e di una fisarmonica coinvolgendo anche il pubblico. Le danze e i rituali ripropongono le feste del Carnevale e lo fanno perché in passato, quando gli abitanti andavano a lavorare all’estero, non erano presenti a fine inverno ma c’erano d’estate, quando si festeggiava tutti insieme con la danza tradizionale invernale.

Il programma prevede la Messa di San Rocco alle 11 in oratorio, quindi il pranzo e nel pomeriggio la festa. Le vie del borgo saranno animate dalla musica fino alla sera, quando alle 21 le danze si sposteranno nel Salone delle Feste. Sono stati preparati settemila ravioli di brasato che saranno serviti nel pomeriggio, non a pranzo. Così tra balli, divertimento e buon cibo si potrà rivivere una storia unica nel patrimonio culturale italiano.

M.M.