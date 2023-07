Pavia e dintorni, cosa fare nel weekend 21-23 luglio: Emilio Solfrizzi a Volpara e Giovanna Nocetti a Porana

Pavia, 18 luglio 2023 - È una delle voci che hanno accompagnato intere generazioni di italiani, cantante, regista, produttrice discografica e talent scout di successo, Giovanna Nocetti, in arte semplicemente “Giovanna” farà tappa anche nel borgo di Porana di Pizzale con “Giovanna si racconta”, una serata di canzoni e ricordi, grazie a una serata organizzata dall’associazione Porana eventi.

Sabato 22 luglio alle 21,15 si vivrà una calda atmosfera al chiaro di luna, perché il concerto, illuminato da candele e appunto al chiaro di luna (Candlelight), sul sagrato della chiesetta neogotica di San Crispino, vedrà Giovanna interprete sia dei suoi più grandi successi sia di quelli di colleghe che hanno fatto la storia della canzone italiana, da Mina ad Ornella Vanoni, che si sposò proprio a Porana negli anni 60.

Per il Festival del Carmine, invece, in piazza del Carmine a Pavia venerdì alle 21 si esibiranno I Sixties, e sabato sarà la volta di “Pavia music friends”, una notte inedita per musiche inedite. Per l’occasione il cantautore Claudio Steri eseguirà “Senza respiro”, il brano che ha scritto e dedicato a Lidia Peschechera, la donna di 49 anni strangolata nel 2021 dall'uomo che amava e che cercava di salvare dall’alcol.

Di diverso tenore è la manifestazione che torna sabato a Montalto Pavese, ‘I cortili dei sapori’. Cinque corti si apriranno per far assaggiare ai visitatori i sapori della tradizione locale e naturalmente i vini dell’Oltrepò.

Una grande festa è in programma invece per sabato al campo sportivo di Bagnaria: menù a tema, musics dal vivo con I Mariachi e, a seguire, dj set

E c'è fermento infine per l’appuntamento di sabato 22 all’anfiteatro Costantino di Volpara dove nell’ambito di Oltrepop 2023 si esibirà Emilio Solfrizzi, amato sia per le sue qualità cinematografiche che teatrali. L’attore accompagnato da Antonio Stornaiolo, porterà in scena alle 21,30 lo spettacolo Cotto e crudo, legato alle tradizioni che si tramandano oralmente come racconti da mantenere intatti nel tempo. Uno spettacolo che appare come la conversazione tra due amici alla quale si partecipa facilmente spaziando su tematiche comuni e condivise (biglietto intero 20 euro, ridotto 18)