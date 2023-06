Pavia, cinema sotto le stella: i migliori film della stagione nel cortile del castello visconteo

Pavia, 13 giugno 2023 - Anche quest’anno, nel cortile del castello visconteo di Pavia, sarà un’estate di cinema sotto le stelle. Da venerdì 16, alle 21.30 partirà la programmazione che proseguirà fino al 6 agosto per riprendere, dopo la pausa di Ferragosto, dal 22 agosto al 5 settembre (alle 21). I giorni di programmazione cinematografica saranno il martedì, dedicato alle proiezioni in versione originale con sottotitoli in Italiano, il venerdì e la domenica.

Trenta le pellicole in programmazione, tutte selezionate dai principali concorsi, dal Festival di Cannes alla Mostra del Cinema di Venezia, alle quali si potrà assistere a un prezzo promozionale di 3.50 euro.

Il primo appuntamento venerdì 16 sarà con "Il sol dell'avvenire" firmato da Nanni Moretti e presentato in concorso al 76° Festival di Cannes. Domenica, invece, sarà la volta di "Rapito" di Marco Bellocchio. Martedì come primo film in lingua originale sarà proiettato “As Bestas” presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 e vincitore di 9 premi Goya, venerdì 23 sarà la volta di “Le otto montagne” vincitore del premio della giuria a Cannes e domenica si potrà assistere a “I pionieri”. Domenica 2 luglio verrà poi proiettato “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, l’ultima fatica di Pupi Avati e poi Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello (il 16) "Emily" di Frances O'Connor (il 21), “Quando” di Walter Veltroni (il 23) e il mese di luglio si concluderà con "Delta" di Michele Vannucci (il 28) e "I passeggeri della notte" di Mikhaël Hers (il 30).

Ad agosto sarà la volta di "Saint Omer" di Alice Diop, il Leone d'Argento a Venezia 2022 (venerdì 4), "A letto con Sartre" di Samuel Benchetrit (il 6), "Amanda" di Carolina Cavalli (il 25) e "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani (il 27), mentre il 3 settembre sullo schermo ci sarà "Scordato" di Rocco Papaleo. I biglietti si possono acquistare soltanto sul sito del cinema Politeama