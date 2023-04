Valentina Basilico guida l’assalto BePink al Trofeo Rosa

Chiusa la parentesi in Belgio, con la partecipazione del team monzese alla classica Scheldeprijs-Gran Premio de L’Escaut, la formazione femminile della BePink di Monza guarda con fiducia all’appuntamento di domani, a Cantù in provincia di Como. Si tratta della prima edizione del Trofeo Rosa-Città di Cantù inedita gara per la categoria donne Elite e Under 23 che da quest’anno è entrata a far parte del calendario regionale e nazionale. La prova, che toccherà alcune località della Brianza, si svolgerà sulla distanza di 97,5 chilometri e scatterà da Corso Unità d’Italia alle 14. La BePink di Walter Zini si presenterà al via con nove atlete e precisamente la cabiatese Valentina Basilico (foto), fresca del trionfo ottenuto domenica scorsa a Piasco in Piemonte, Letizia Brufani, Andrea Casagranda, Alessia Patuelli, Prisca Savi, Giorgia Vettorello, Matilde Vitillo e Silvia Zanardi. Il ruolo di leader sarà sulle spalle della Basilico che sta attraversando un buon momento di forma e qualora la corsa si concludesse con un arrivo a gruppo compatto ha buone chance di imporsi allo sprint.

Dan.Vig.