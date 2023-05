Torna bomber Silenzi Ma per il Seregno è un finale da incubo

Il Seregno si affaccia ai playout nel peggior modo possibile. L’unica consolazione è che domenica alle 16 contro il Breno si giocherà al Ferruccio e che gli azzurri - che recuperano in attacco Silenzi (nella foto) - avranno a disposizione al 120’ due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in campionato; anche se, va detto, il Breno ha di recente sbancato lo stadio seregnese dimostrando di essere in grado di fare il colpaccio in trasferta. Per tutto il resto c’è da mettersi le mani nei capelli a partire dai cinque gol subìti l’altro pomeriggio a Desenzano. Difesa a tratti imbarazzante che nelle ultime sette partite ha subìto sempre almeno una rete.

Poi, ovviamente, c’è tutto il contorno che è ancora peggio delle prestazioni della retroguardia che da qui alla fine non potrà contare più sulle prestazioni di Konate, precauzionalmente fuori per evitare ulteriori guai. La lettera aperta spedita dai giocatori e indirizzata a patron Fabio Iurato non ha sortito alcunché. Anzi, peggio. Iurato sabato era a Seregno, ha voluto parlare ai giocatori,

ma di rimborsi nemmeno l’ombra dilazionando ancora i tempi per un presunto perfezionamento delle pendenze.

Ro.San.