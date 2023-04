Seregno torna a vincere ma c’è tensione Giocatori e staff senza soldi da mesi

di Roberto Sanvito

Già prima della partita contro il Sona era circolata l’indiscrezione che la squadra volesse incontrare la stampa (o scrivere una lettera) per una comunicazione urgente. Poi è prevalsa la linea della cautela e nonostante fosse stata una settimana abbastanza movimentata, tutto è temporaneamente rientrato per mantenere la concentrazione in vista del match contro i veneti, assolutamente da non perdere contro un’avversaria con un piede e tre-quarti in Eccellenza. Vittoria per 3-1, tre punti in classifica in una domenica in cui, Varese a parte, han perso tutte. Poi, nella “pancia” del Ferruccio, mentre Fabio Iurato era a colloquio con i tifosi preoccupati per le sorti del club, ci ha messo la faccia l’uomo più rappresentativo di questo Seregno, uno dei pochissimi qui da luglio, che a dicembre non ha abbandonato la barca e che ha confermato quello che a Seregno ormai tutti sanno. Ecco le parole di capitan Luca Santonocito: "La situazione extra-campo è particolare, diciamo così… Il nostro impegno ci sarà sempre, ci siamo stretti, il gruppo è compatto e penso che in campo si sia anche visto, nonostante le mancanze, che ci sono. E noi siamo in difficoltà…".

Si parla di giocatori e staff tecnico che non percepiscono rimborsi – così è filtrato – chi da dicembre e chi da gennaio. E la situazione del settore giovanile non sembra differente.In attesa di una comunicazione della proprietà anche se i social ufficiali sono muti da un bel po’ dopo l’uscita di scena dell’incaricato ad aggiornarli. Però c’è una salvezza da conquistare sul campo che dopo la vittoria di domenica e soprattutto non ci fossero quei tre punti di penalità sarebbe cosa fatta. "Quanto manca? Non facciamo calcoli, dobbiamo farne il più possibile per arrivare all’ultimo turno sereni e tranquilli". Per restare in tema di social, non manca la presa di posizione (dura) del direttore generale Jacopo Colombo - pressoché “separato in casa“, che dopo il 3-1 scrive così (ai giocatori) sul proprio profilo Facebook: "Voi più forti di tutto e di tutti, più forti delle promesse non mantenute, più forti delle pagliacciate…".