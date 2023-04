Renate, penultima chance per l’accesso ai playoff

di Roberto Sanvito

Chi l’avrebbe mai detto che dopo un’intera stagione abbondantemente all’interno della zona playoff, il Renate si sarebbe giocato la qualificazione alla poule promozione negli ultimi 180 minuti? Sembrerà strano ma è così. Frutto del “solito“ campionato a due velocità. Rapido, a ritmo quasi da primato, nel girone di andata e ricco di problemi nel girone di ritorno costellato da sette sconfitte e con la difesa precipitata tra le peggiori del girone tanto da indurre Andrea Dossena a cambiare modulo passando dalla difesa a quattro a quella a tre (quindi cinque). Vedremo questo pomeriggio, a proposito di tattica, contro la Virtus Verona - già certa di giocare i playoff - se il mister tornerà al 4-3-3 o resterà al 3-5-2. Opteremmo per la seconda opzione anche se rispetto alle ultime uscite si andrà verso una formazione ricca di novità causa squalifiche e infortuni. Il giudice sportivo ha fermato un turno il centrocampista Squizzato, problemi fisici per i due mancini bassi Ermacora e Colombini che potrebbero indurre Dossena ad arretrare Anastasia per non toccare altre pedine della già tremolante difesa nerazzurra. Con l’ex Sangiuliano nelle vesti di terzino, Possenti comporrebbe il trio di centrali con Silva e Angeli (a proposito, rientra anche Damiano Menna), mentre a destra appare recuperato Ghezzi che prenderebbe il posto di Marano per fare l’altro quinto.

A centrocampo i tre quasi sicuramente saranno Esposito in mezzo nel ruolo di playmaker con Baldassin e Nelli a supporto da mezzali, mentre in attacco una maglia sicura da titolare è per il capocannoniere di squadra a quota sette reti Sorrentino, l’unico nel reparto che a conti fatti sta vedendo la porta, assieme a Malotti. Quindi si va verso una nuova esclusione per Nepi ed Artistico che, alla resa dei conti, hanno avuto impatto zero da gennaio a oggi.

E la classifica, appunto, ne ha risentito. Poi c’è da analizzare la questione playoff. La finale di Coppa Italia tutta “made in girone A“ qualifica di fatto alla post-season le prime 11. La questione è semplice per le pantere che dovranno fare la corsa sulla Pergolettese, attualmente staccata di una lunghezza e prima squadra fuori dai playoff. Il duello sarà con loro, bisogna tenerli dietro. Che se la vedranno negli ultimi due turni con Pro Sesto e Triestina, mentre il Renate dopo la Virtus avrà lo scontro diretto in trasferta sabato prossimo con l’Arzignano. Serve almeno una vittoria per stare (abbastanza) tranquilli. Oggi a Meda (calcio d’inizio alle 14.30) arbitra Sacchi di Macerata.