Paola Egonu giocherà al Vero Volley Milano

Paola Egonu

Paola Egonu torna in Italia. E questa volta non per un'ospitata, come era avvenuto un mese fa in occasione del Festival di Sanremo. L'opposto attualmente in forza al Vakifbank Istanbul sente già nostalgia di casa e ha deciso dove giocherà durante la prossima stagione pallavolistica.

"M'ama, non m'ama". Paola Egonu ha avuto solo l'imbarazzo della scelta: chi non vorrebbe un talento come il suo in squadra? Un talento non semplice da gestire, anche e soprattutto a causa degli alti e bassi - i suoi soli 24 anni ogni tanto si sono fatti sentire - che in questi anni l'hanno contraddistinta. Però un talento. Senza se e senza ma. Travolgente in attacco, non sempre perfetta in difesa. Ma molto spesso determinante.

E così dove giocherà Paola Egonu nella stagione di pallavolo 2023-2024? Il club prescelto dovrebbe essere quello del Vero Volley Milano. E i tifosi sognano già ad occhi spalancatissimi. Anche perché insieme a lei ci saranno, a meno di colpi di scena di mercato, le amiche Miriam Sylla, Alessia Orro e Raphaela Folie. Praticamente un pezzo di Nazionale italiana a Monza. Già, perché il Vero Volley è una squadra di Monza che ha legato il proprio marchio a Milano.

Si preannuncia una Vero Volley Milano stellare. E a guidarla ci sarà ancora quella sognatrice e grande imprenditrice che è Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley da tanti anni e artefice di questa che non può che essere vista come una gran bella favola.

Quanto guadagnerà Paola Egonu al Vero Volley? In totale, bonus compresi, dovrebbe percepire attorno a un milione di euro l'anno. Anche perché dietro il ritorno dell'opposto in Italia ci sarebbe anche Giorgio Armani, marchio di cui proprio la pallavolista è testimonial.