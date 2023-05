Molinello, una squadra in trionfo

Trionfo per la Polisportiva Molinello di Cesano Maderno nella speciale classifica del Trofeo Sportivi di Livraga (Lodi) per la categoria Giovanissimi. Al termine di sei gare, la formazione brianzola di Roberto Carimati si aggiudica la graduatoria riservata alla miglior società grazie alle prestazioni dei suoi mini atleti. Due sono infatti le vittorie individuali conquistate dai portacolori della Molinello diretti da Marco Minniti. Cristian Bushi si è aggiudicato la prova G4 maschile (5° il compagno di squadra Diego Longo). Di nuovo a bersaglio Nicole Farias nella G4 femminile, mentre Fiorella Iodi e Michele Anelli hanno chiuso secondi rispettivamente nella batteria G1 e G6. Sul podio anche Francesco Ranieri (G1), Matteo Pessina (G5) e Lorenzo Di Dio (G6) tutti classificati in terza posizione. Infine, da sottolineare il 4° posto di Matteo Beretta.

Dan.Vig.