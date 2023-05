Memorial Lapomarda, viva il fairplay

Qui il premio più importante è quello dedicato al fair play. Perché, nel voler ricordare Vincenzo Lapomarda, i famigliari hanno giustamente ritenuto che fosse fondamentale sottolineare l’importanza di valori come la correttezza e il rispetto degli avversari. "Valori - spiega il figlio Gianpiero - ai quali mio padre è sempre stato particolarmente sensibile". Domani, dunque, quattro formazioni giovanili si affronteranno sul campo del Centro sportivo Ambrosini per ricordare al meglio un mister “vecchio stampo”, con Ges, Pro Victoria e Gerardiana. Proprio con la compagine Under 18 del Ges, nella stagione 1988-1989, Lapomarda, nato nel 1947 e morto nel 2014, vinse il campionato e conquistò la promozione in Seconda categoria. Il Memorial è riservato alla categoria allievi Under 17. Domani, alle 9.30, si sfideranno Ges e Città di Brugherio. Alle 11 Cosov e Valmadrera. Alle 15 e alle 16.30 le finali.