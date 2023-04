Matteo Jacopo Gualtieri si sblocca e vince al Gp Valli Varesine

Si sblocca Matteo Jacopo Gualtieri e ottiene la prima vittoria stagionale. Il giovane monzese, portacolori dell’Unione Ciclistica Costamasnaga, si aggiudica il Gran Premio Valli Varesine-seconda prova del Trofeo Lombardia di Mountain Bike per esordienti di primo anno a Laveno Mombello. Quarta piazza per il compagno Alessandro Prina. Così, dopo un secondo e quattro terzi posti, Gualtieri può esultare con lui tutto il suo staff. Da segnalare nelle categorie femminili la terza posizione di Benedetta Ballabio, la quarta di Elena Canzi e la sesta di Arianna Elli. Sempre per la Mtb terzo posto di Federico Rosario Brafa (US Biassono) in Friuli.

