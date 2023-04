Matteo Fiorin in Azzurro proverà a fare il bis nella Parigi-Roubaix

CICLISMO

Matteo Fiorin pronto a far bene con la maglia della Nazionale. Il brianzolo di Seveso, classe 2005 del Pool Cantù-GB Junior, è stato convocato per la Parigi-Roubaix di categoria in programma domani. Per Fiorin una buona opportunità in campo internazionale dopo un avvio di stagione in cui si è espresso con ottimi risultati ottenendo il successo a Cesano Maderno e la terza posizione nella Novara-Suno. La gara si svolgerà sulla distanza di 111,1 chilometri tra Lecceles e Roubaix. Sono 17 i settori di pavè che attendono i corridori. Partenza alle 11.45. Matteo Fiorin vinse tra gli esordienti la mini Parigi-Roubaix nel 2019.

Dan.Vig.