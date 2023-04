Il Renate è fuori dai playoff: mister in ansia

Per la prima volta dopo 36 turni il Renate è fuori dalla zona playoff. Lo è sempre stato dentro dalla seconda giornata fino alla vigilia della gara di domenica in casa contro la Virtus Verona terminata 1-1. Ma dietro la Pergolettese compie l’impresa, vince al Breda contro una Pro Sesto che sta tirando un po’ il fiato e i nerazzurri finiscono alle loro spalle. Insomma, si decide tutto all’ultima giornata e il Renate in base al risultato di sabato pomeriggio (17.30) contro l’Arzignano (e a quelli degli altri campi) avrebbe un ampio ventaglio di opportunità: dall’andare in ferie anticipatamente fino a disputare il primo turno dei playoff con il vantaggio del fattore campo. Intanto contro la Virtus si è rivisto il 4-3-3 (anche, crediamo, per le assenze in difesa) e un tempo per uno al centro dell’attacco per Artistico il primo (nella foto) e Nepi (subentrato al 46’) con poche risposte confortanti in termini offensivi dei due giocatori arrivati a gennaio al posto di Maistrello e Rossetti.

Ma ciò che più ha preoccupato Dossena soprattutto in chiave Arzignano non è stata la scarsa vena offensiva (ci ha pensato il solito Sorrentino ad evitare il ko), ma il calo a 360 gradi della squadra a un certo punto del match: "Nel primo tempo la prestazione c’è stata secondo me, ma non siamo mai stati incisivi, non abbiamo mai tirato in porta, al netto delle tante energie consumate, al cospetto di una squadra in salute, che in campo sta bene e si diverte. Alla prima occasione che si è presentata, la Virtus Verona l’ha sfruttata. Quello che mi preoccupa è che dopo il gol ho visto sei-sette giocatori non averne più, sia psicologicamente che atleticamente".

Ro.San.