Federico Brafa esulta all’Elba Legend Young

di Danilo Viganò

Federico Rosario Brafa torna a vincere con la Mountain Bike. Il corridore dell’US Biassono trionfa sull’Isola d’Elba, nella zona della Miniere a Capoliveri in provincia di Livorno, dove si è disputata la classica Elba Bike Legend Young. In un palcoscenico di prestigio, Brafa coglie una fra le vittorie più importanti della sua ancor verde carriera. Nella gara riservata agli allievi di secondo anno (16 anni) il portacolori dell’Us Biassono s’impone per distacco anticipando di 26 secondi Mattia Agostinacchio, della società XCO Project, e di 28 secondi il friulano Ettore Fabbro del team Jam’s Bike Team Buja: sesto Pietro Galbusera della società Triangolo Lariano di Meda. Dunque un Brafa in gran spolvero capace di tenere testa ai migliori specialisti della categoria, iscrive il suo nome nel prestigioso albo d’oro della manifestazione giovanile toscana. Per il biker del team brianzolo si tratta della terza affermazione con la Mtb dopo i successi a Carbuta di Calice Ligure, nel Savonese, e a Torre Canavese in provincia di Torino.

Da segnalare nella stessa manifestazione il terzo posto del monzese Mattia Jacopo Gualtieri (Costamasnaga) con gli esordienti primo anno, il sesto di Giovanni Bosio (Cicli Fiorin) con gli esordienti secondo anno e il sedicesimo posto del medese Matteo Villa con gli allievi primo anno.