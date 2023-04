Due su due, le ragazze di Ceriano hanno già in tasca il ticket per la fase regionale

Con il secondo successo in due partite, la formazione femminile del Club Tennis Ceriano si è già messa in tasca il passaggio alla fase regionale ad eliminazione diretta del Campionato di Serie C 2023. Domenica nella trasferta di Buccinasco contro il Milago Tennis Center, la formazione brianzola si è imposta per 3-1 grazie ai successi di Maria Aurelia Scotti e Irene Almasio nei singolari e a quello della coppia formata da Scotti e Alice Dell’Orto nel doppio decisivo (6-3 7-5 il punteggio). Una vittoria che assicura alla formazione capitanata da Silverio Basilico almeno il secondo posto nel Girone 4 della prima fase della competizione. Il regolamento prevede infatti che le prime due squadre di ogni raggruppamento accedano al tabellone di qualificazione alla fase nazionale che inizierà il 28 maggio. Ma non finisce qui e non è il caso di calare la concentrazione perché domenica è in programma la sfida fondamentale contro il TC Milano Bonacossa sui campi di via Arimondi nel capoluogo lombardo. Un confronto importante perché deciderà i primi due posti del girone: passare da prima o seconda cambia tutto, perché le teste di serie numero uno accederanno direttamente al match decisivo per la qualificazione al tabellone nazionale mentre le seconde dovranno disputare un incontro in più di spareggio, quindi con maggiori insidie.

Ro.San.