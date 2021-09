Monza - "Mancano i punti, che sono la cosa fondamentale, e dobbiamo fare in modo che arrivino. I punti sono vita". Parole e musica di Giovanni Stroppa: il suo Monza non può più perdere altri punti per strada. La classifica dice che i brianzoli sono lì, a galleggiare nelle sabbie mobili di metà classifica a quota 6 punti. Già 9 in meno rispetto alla capolista Pisa, che proprio qualche giorno fa consegnava ai biancorossi il primo stop stagionale. Il tecnico sottolinea due aspetti: il lavoro dei suoi e l’atteggiamento, soprattutto nei momenti di difficoltà della partita, come accaduto in Toscana dopo l’espulsione di Caldirola: "Qualità dei giocatori e del gioco in linea col percorso, potevamo essere più indietro e invece sono soddisfatto", ha dichiarato. Il Pordenone di Rastelli (ex compagno di Stroppa a Piacenza negli anni ‘90), dal canto suo, è squadra in netta difficoltà: un solo punto, ancora a secco di vittorie, con la seconda peggior difesa e un ritmo da retrocessione che vorrà invertire in una partita in Brianza che regala non pochi stimoli.

Stroppa dovrà fare a meno dei 5 soliti infortunati (solo Pedro Pereira potrebbe farcela per Lecce) e dello squalificato Caldirola fermato per una giornata dal giudice sportivo. Davanti a Di Gregorio tornerà titolare Donati, con lui certo del posto anche Marrone. Per chiudere il terzetto il ballottaggio è tra Antov e Pirola, con il primo favorito anche in virtù degli elogi del tecnico alla fase difensiva nella partita di martedì. A Sampirisi e Carlos Augusto il compito di prendersi le fasce, con la conferma del trittico Mazzitelli-Barberis-Valoti a centrocampo. Davanti il tecnico si affiderà alla qualità e ai gol di Dany Mota, al suo fianco spazio all’ex di turno Ciurria. Fischio d’inizio domani alle 14 all’U-Power Stadium affidato all’arbitro Baroni di Firenze.