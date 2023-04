Brillano anche i brianzoli al Giro di Primavera e al Memorial Mantovani

Giornata di gare, ieri, per juniores e dilettanti impegnati su più fronti. La prova più attesa era l’internazionale Giro di Primavera per juniores, che si è svolta a San Vendemiano nel Trevigiano. Al via anche i brianzoli del Pool Cantù-GB Junior guidati dall’ex tricolore di Ciclocross Nicholas Travella. Dopo 129 km di corsa impegnativa allo sprint si è imposto il veneto Mattia Negrente, della Assali Stefen, in volata sui compagni di fuga Filippo Turconi della Bustese Olonia e il francese Maxime Decomble del Velo Club La Pomme Academy. Quanto ai brianzoli hanno concluso nel gruppo inseguitore con Travella tra i primi venti classificati. Sul fronte mantovano hanno corso invece gli elite e under 23 nel Memorial Vincenzo Mantovani di Castel d’Ario. Tra i protagonisti anche i ragazzi della Namedsport Uptivo di Lesmo (foto) guidati da Marco Peraboni. Nonostante non siamo riusciti a far parte della top-dieci, Bramati, Chianello, Festa, Rinaldi e Valsecchi si sono proposti in vari tentativi di fuga provando anche azioni da lontano. Tutto sommato un buon allenamento in previsione della gara di domani, a Bagnolo di Nogarole Rocca in provincia di Verona. Dan.Vig.