Bcb col Palermo già retrocesso Lombardi chiede di non distrarsi

Tra le squadre in lotta per il quarto posto, Brianza Casa Basket ha sicuramente il turno più agevole fra le mura amiche contro la già retrocessa Green Basket Palermo che già a metà stagione minacciò il ritiro dal campionato. Per permettere ai siciliani di perfezionare in giornata l’intera questione (viaggio aereo di andata-partita-viaggio di ritorno) la gara si giocherà a Bernareggio nell’insolito orario tardo pomeridiano delle 17.05. Coach Lombardi chiede massima concentrazione nonostante l’apparente semplicità dell’impegno valido per la quart’ultima di ritorno. "Abbiamo preparato questa partita con la mentalità della squadra che deve vincere tutte e quattro le partite che mancano da qui alla fine, indipendentemente dall’avversaria e dalla posizione che occupa in classifica. Questo il nostro obiettivo, che va oltre i 40 minuti di Bernareggio" dice il coach che inquadra comunque così il match odierno.

"Green Basket giocherà con grande serenità, scenderà in campo senza pressioni e a parte con San Vendemiano che ha avuto altissime percentuali da tre, se l’è sempre giocata alla pari con tutte". Ancora indisponibile Rinaldi.

Ro.San.