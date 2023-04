Al Palafarè arriva il Romano di Lombardia L’Apl prova a far valere il fattore campo

di Roberto Sanvito

Dopo il quarto posto in stagione regolare, ora la Galvi Lissone è attesa dai playoff di serie C Gold per accedere alla nuova serie B Interregionale. Primo ostacolo, subito domani sera (ore 21) con gara-1 al Palafarè, Romano di Lombardia che ha terminato al nono posto il raggruppamento verde, quello vinto da Olimpia Lumezzane. Ma non tragga in inganno il posizionamento finale dei bergamaschi perché a detta di tutti gli addetti ai lavori, incluso coach Sebastiano Fumagalli, il girone a est era chiaramente più competitivo rispetto a quello spostato più a ovest, quello della Galvi per intenderci. "Romano di Lombardia avrebbe tranquillamente gareggiato per i primi quattro posti da noi" dice Fumagalli senza troppi giri di parole.

"Affrontiamo una squadra che per stazza, centimetri e chilogrammi può mettere in difficoltà chiunque. E ha anche esperienza da vendere sugli esterni con giocatori che conosciamo molto bene in Brianza come Quartieri e Perego. Il piano partita è molto semplice. Senza Meani e quasi sicuramente anche senza Collini che in questi giorni non si è ancora mai allenato col gruppo, dobbiamo impostare partita e serie sul ritmo e sulla corsa, cercando di limitare i danni in difesa quando il pallone arriverà sotto canestro" spiega Fumagalli che si aspetta il definitivo salto di qualità di Gatti, Tomba e Cristofori in questi playoff da affrontare senza il faro Matteo Marinò, mentre Collini potrebbe tornare a disposizione per il ritorno. Non di poco conto però il vantaggio del fattore campo; la Galvi avrà dalla sua l’eventuale “bella” in casa sabato 6 maggio (gara-2 è in programma sabato 29 alle 17.30 a Bernareggio essendo il campo di Treviglio occupato da un’altra manifestazione). E in via Caravaggio Lele Villa & soci hanno una striscia aperta di dodici vittorie.

"Sul nostro parquet quest’anno ci siamo comportati benissimo, le partite importanti non le abbiamo mai sbagliate e arriviamo a questi playoff, nonostante infortuni e assenze, in un buonissimo stato di forma fisico e mentale" chiude Fumagalli.