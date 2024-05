Cantano Bella Ciao mentre inizia a parlare Silvia Sardone, lei replica: “Siete solo dei poveri comunisti”

Monza - Acceso scambio di battute tra l’eurodeputata Silvia Sardone (in corsa per le prossime Europee) e un gruppo di giovani contestatori a Monza, in piazza San Paolo. L’occasione è stata la presentazione del libro “Controvento” del segretario del Carroccio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Poco prima dell’inizio dell’evento è partito qualche insulto rivolto al palco della Lega e una decina di persone hanno intonato “Bella ciao”, proprio mentre Sardone stava iniziando a parlare. La sua risposta non si è fatta attendere: “Mi stavo preoccupando dell'assenza delle solite teste di c...o che vengono qui a rompere i c...i - ha gridato al microfono Sardone -. Siete e resterete solo dei poveri comunisti”.