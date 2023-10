Elezioni suppletive di Monza, lunedì 16 ottobre il confronto televisivo tra gli otto candidati

Lunedì 16 ottobre alle 15.25 su Rai 3 andrà in onda la tribuna politica in cui si confronteranno i candidati alle elezioni suppletive di Monza che si terranno il 22 e 23 ottobre. Il vincitore otterrà il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi. Il confronto, che toccherà programmi, priorità e temi di attualità, è stato organizzato su richiesta di alcuni parlamentari e del Comitato Con Cappato.

I candidati che si contendono il seggio al Senato sono otto: Andrea Brenna, Giovanna Capelli, Marco Cappato, Cateno De Luca, Domenico Di Modugno, Adriano Galliani, Daniele Giovanardi, Lillo Massimiliano Musso. I favoriti sono Cappato e Galliani.

Marco Cappato è il candidato sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt. Classe 1971, ex parlamentare e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ha presentato un programma “per i diritti, l'ambiente, la partecipazione e la democrazia”. Adriano Galliani, classe 1944, ex senatore di Forza Italia e amministratore delegato del Monza Calcio, è stato un’amico di lunghissima data di Berlusconi. È appoggiato dal centrodestra: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati.

Gli altri nomi in corsa sono: Andrea Brenna, classe 1978, vicesindaco di Grandate (Como), sostenuto da Democrazia e Sussidiarietà; Giovanna Capelli, classe 1945, docente di Lettere, ex senatrice, candidata di Unione Popolare; Cateno De Luca, classe 1972, sindaco di Taormina, ex sindaco di Messina, sostenuto dalla lista Sud con Nord; Domenico Di Modugno, classe 1956, lavoratore autonomo a capo di un’azienda alimentare, candidato per il Partito Comunista Italiano; Daniele Giovanardi, classe 1950, medico, fratello gemello dell'ex ministro Carlo Giovanardi, appoggiato da Democrazia Sovrana e Popolare; Lillo Massimiliano Musso, classe 1976, avvocato, sostenuto dalla lista Forza del Popolo.