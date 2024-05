Elezioni comunali 2024 in Brianza, al voto in 31 municipi: le sfide e i candidati sindaco

Monza – I giochi sono fatti, nel fine settimana sono state depositate le candidature: l’8 e il 9 giugno in 31 comuni brianzoli si andrà a votare non solo per il Parlamento europeo, ma anche per eleggere sindaco e consiglio comunale. Doppio turno previsto in sei comuni superiori a 15mila abitanti: Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano, Muggiò e Besana Brianza. Conferme e sorprese nell’Alta Brianza.

A Besana in Brianza sono tre i candidati sindaci: tra il centrodestra che sostiene l’attuale sindaco Emanuele Pozzoli (Forza Italia, Lega e FdI) e il centrosinistra rappresentato da Paolo Gasparetti, 62 anni, alla sua prima esperienza sostenuto da Besana per Tutti, Pd e la civica Besana4future, si è inserito un terzo incomodo, Alberto Viganò della lista civica Civitas, noto per il suo impegno nel comitato pendolari del Besanino.

A Veduggio con Colzano il duello è fra l’architetto Luigi Dittonghi che tenta il bis, appoggiato da tutta la squadra del centrodestra, contro il centrosinistra capitanato da Maria Antonia Molteni: un confronto identico a quello visto nel 2019, quando il primo ha battuto la candidata sindaca che già aveva governato Veduggio per un mandato, dal 2014 al 2019, e nell’ultimo quinquennio era stata la capogruppo di minoranza.

A Renate il centrodestra, che governa da un decennio, ha proposto Claudio Zoia con il progetto “Cresce Renate“, lista alla terza tornata elettorale con il supporto politico delle figure uscenti, tra cui il sindaco Matteo Rigamonti e il vicesindaco Luigi Pelucchi. Per il centrosinistra Vincenzo Allera è il candidato sindaco proposto da RenateSì alle prossime elezioni. Allera, già presidente in carica della Pro Loco Renate, è stato fino al 2023 Priore della contrada “Le Sorgenti“ nel corso del Palio Renatese.

Nel Comune di Triuggio tenta il tris il sindaco uscente Pietro Cicardi: lo sfida Fabio Scandizzo, segretario locale della Lega, dopo un lustro passato all’opposizione come consigliere di Tradizione e Futuro. È supportato dalla lista formata da Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Siamo Triuggio. Cicardi, dopo dieci anni di amministrazione si appresta a vivere la terza campagna elettorale consecutiva e continuare il percorso della sua “Progetto Triuggio“.

Ad Albiate sono in tre a correre per la poltrona di sindaco, di cui due di centrodestra, che si presenta diviso al test delle urne. Gabriel Usai, classe 1988, è il candidato sindaco del centrodestra in rappresentanza di Forza Italia, Fratelli d’Italia, della lista civica SiAmo Albiate e dell’Udc. Dovrà vedersela con l’assessore Yuri Volpi, sostenuto dalla sola Lega, e con Vanessa Gallo, candidata del centrosinistra di Uniti per Albiate.