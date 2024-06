Mezzago, Flowserve sbatte la porta e va in India: via ai licenziamenti di 61 operai

Mezzago (Monza Brianza) – La rottura delle trattative e ora la ‘sfilata’ dei licenziandi, 61 su 179 dipendenti. La Flowserve ha pronti i nomi e sono cominciate le convocazioni degli operai, per uno dei due reparti della multinazionale americana dell'Oil&Gas a Mezzago, in Brianza, è cominciato il conto alla rovescia: la produzione di valvole per gli impianti di estrazione del petrolio sarà esternalizzata in India.

“Inaccettabile", per Fim e Fiom provinciali: "L'azienda ha sempre rifiutato il ricorso agli ammortizzatori sociali che avrebbe salvato l'occupazione e offerto una prospettiva reale al sito. Concetti ribaditi anche dalla Regione che ha tentato la mediazione". Niente da fare, però, i manager hanno lasciato il tavolo a quattro giorni dalla fine della procedura negando “il criterio delle uscite volontarie".