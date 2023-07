Lesmo, apre Iperal con 54 addetti: la metà donne

Lesmo (Monza), 22 luglio 2023 – E’ il 52esimo supermercato che Iperal apre in Lombardia. Taglio del nastro a Lesmo per il nuovo store, il primo del paese, con 54 dipendenti, «la metà donne, a partire dalla direttrice, Linda Bomben, e questo è un segnale incoraggiante – ha detto il presidente della catena valtellinese della grande distribuzione Alberto Tirelli alla cerimonia –. I contatti con l’amministrazione per realizzare questo progetto risalgono al 2020 e alla vecchia giunta Antonioli, il piano però è andato avanti con il nuovo sindaco Francesco Montorio».

Il punto vendita di 2.500 metri ha preso il posto di una vecchia tessitura dismessa in via Marconi. «Avere recuperato questo pezzo di borgo senza consumo di suolo è sicuramente un valore per tutti. Il nostro obiettivo è quello di evolverci seguendo le necessità del territorio e dei suoi abitanti», ha aggiunto il manager. A fare gli onori di casa, il primo cittadino: «Abbiamo creato un’altra occasione per fare comunità», ha sottolineato Montorio prima della benedizione dei locali di don Stefano Borri. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30.