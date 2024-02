A Monza le aziende 5.0 aprono le porte agli studenti delle superiori

Monza – Gli studenti scoprono la tecnologia al servizio delle imprese. Un incontro ravvicinato che Assolombarda sostiene per tenere vivo il dialogo tra sistema educativo e mondo del lavoro e incoraggiare verso le materie Steam, ovvero le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. "Mostriamo alle nuove generazioni quanto la tecnologia applicata all’industria sia utile non soltanto per migliorare i processi produttivi e la qualità dei prodotti, ma anche per accrescere la sostenibilità ambientale, per creare un ambiente di lavoro più sicuro, per sviluppare ricerca e cultura innovativa", ha dichiarato la vicepresidente di Assolombarda con delega a Università e Ricerca Monica Poggio. Dopo l’incontro “Tech-Talk” che ha coinvolto oltre 300 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, il prossimo appuntamento sarà il 6 marzo.

Il “Tech-Tour" coinvolgerà oltre mille studenti di 25 scuole che visiteranno 54 aziende di Milano, Monza e Brianza (14 hanno aderito), Pavia e Lodi che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro collaboratori e il loro tempo per far vivere alle ragazze e ai ragazzi un’esperienza di formazione e di contatto con il mondo del lavoro. In Brianza apriranno i loro stabilimenti e laboratori la Agrati Spa, Alfa Laval, Bausch & Lomb IOM, Cisco, Eitowers, Elesa Spa, Hydro Extrusion Italy srl, Nokia Solutions and Networks Italia, Project Automation, SAP Italia, Schindler, SOL Group, STMicroelectronics, Velp Scientifica srl.