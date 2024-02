Chemetall: a Giussano nasce la “casa dell’alluminio”. Cos’è e di cosa si occupa

Giussano, 14 febbraio 2024 – Un centro di riferimento di livello mondiale per il trattamento delle superfici in alluminio. È il nuovo Global aluminum competence center, inaugurato nella sede della Chemetall, società chimica entrata a far parte del mondo Basf (83 dipendenti con un fatturato di 55 milioni di euro annui) a partire dal 2016 e diventata ormai partner di primaria importanza di numerose aziende, dall’automotive all’aerospaziale, fino all’edilizia.

"Siamo molto orgogliosi che la sede di Giussano sia stata chiamata a rivestire un ruolo così centrale nelle attività di ricerca e sviluppo del business globale dell’alluminio – ha spiegato Daniela Polzot, amministratore delegato di Chemetall Italia –. Il nostro team vanta una grande esperienza nello sviluppo e nelle tecnologie di applicazione e ha già ottenuto notevoli successi in settori come gli sgrassanti interoperazionali e il riciclo meccanico della plastica. Da oggi, la collaborazione con i nostri team tecnologici globali, le Università e le comunità di ricerca ci consentirà di sviluppare tecnologie innovative per il mercato dell’alluminio".

I motivi della scelta

La scelta di Basf di puntare sul sito Chemetall di Giussano è il risultato di un intenso processo di analisi delle capacità esistenti, che ha tenuto conto delle priorità di sviluppo e delle esigenze dei clienti e del mercato. "Il nuovo Global aluminum competence center ci consentirà di portare sul mercato soluzioni per il trattamento delle superfici in tempi ancora più contenuti – ha commentato Frank Naber, senior vice president di Chemetall –. La centralizzazione delle nostre attività di ricerca e sviluppo per l’alluminio si tradurrà in tecnologie pionieristiche, che permetteranno di risolvere le sfide dei nostri clienti globali, forniranno soluzioni che rispondono alle loro esigenze e, soprattutto, offriranno valore sostenibile e di lungo termine".

"Il nuovo Aluminum Competence Center del sito di Giussano rappresenta un traguardo strategico che permetterà di espandere ulteriormente la nostra leadership tecnologica - ha aggiunto Arjan Termaten, direttore e responsabile Global Technology in Chemetall –. Il nuovo centro ci consentirà di gestire meglio la complessità dell’alluminio e permetterà al team di stabilire nuovi standard nel settore".

All’inaugurazione anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, arrivato con il sindaco di Giussano, Marco Citterio. "Ringrazio Chemetall – ha dichiarato Guidesi – perché ha deciso di investire con convinzione nel territorio lombardo puntando sulla Brianza. Questa impresa con l’inaugurazione di oggi ci ricorda anche due cose importanti: la prima è che non c’è futuro senza innovazione. E la seconda è che non c’è cura e salvaguardia dell’ambiente se non c’è la chimica".