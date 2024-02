Intercos mantiene gli impegni: assunzioni e welfare in arrivo. Svolta al colosso della cosmetica

Agrate Brianza (Monza e Brianza) – Assunzioni , più previdenza, maggiorazioni sui turni e bonus. Il colosso della cosmetica per conto terzi mantiene la parola: sindacati e Intercos firmano l’accordo interno. Si brinda ad Agrate, quartier generale del gruppo. "L’azienda ha tenuto fede agli impegni con i lavoratori", dicono Domenico Frustagli di Femca-Cisl e Davide Ferrario di Filctem-Cgil. Tra i risultati più importanti dell’intesa, "l’ingresso definitivo in organico di 5 addetti a trimestre finora impiegati tramite agenzia".

Un flusso che "continuerà per tutto l’anno con la stessa cadenza. Siamo davvero soddisfatti – aggiungono – ci riempie di orgoglio vedere giovani e donne che erano in difficoltà tirare un sospiro di sollievo per il passaggio a tempo indeterminato. È un traguardo importante, non succedeva da anni". Benefici anche sul fronte pensioni.

"Ci siamo battuti molto – raccontano i sindacalisti . – Il contratto del chimico riconosce agli iscritti al fondo Fonchim il 2,10%, abbiamo ottenuto di salire al 2,35, un potenziamento interamente a carico della multinazionale". Vantaggi in arrivo anche in campo sanitario. "Grazie alla trattativa la proprietà verserà 2 euro al mese per ogni dipendente, che per questa voce invece ne accantona 4 di tasca propria". Sì anche alla maggiorazioni sui turni, superiori rispetto all’accordo nazionale, e all’esenzione dal lavoro notturno delle neo mamme fino ai tre anni del bambino, "se non su loro espressa richiesta, ma dopo i primi 12 mesi del piccolo".

Via libera pure alle ferie solidali. "I colleghi – sottolineano Frustagli e Ferrario – potranno cedere a titolo gratuito e volontario giorni o permessi a chi deve assistere figli minori e familiari con problemi di salute e che ha esaurito la dotazione". Il nuovo corso prevede pure "la valorizzazione della formazione e degli inquadramenti, oltre a corrispondere un cospicuo premio di partecipazione e una sostanziosa quota aggiuntiva versata da Intercos alla voce welfare a tutto i personale". Nato più di 50 anni fa in Brianza, il terzista dei marchi più famosi di make-up adesso conta 5.500 dipendenti, 11 centri di ricerca, 16 stabilimenti sparsi nel mondo e ricavi netti nei primi nove mesi del 2023 di 735 milioni, in crescita del 23,1% rispetto allo stesso periodo del 2022.