Casa, Brianza a buon mercato: qui i single in fuga dal caro affitti di Milano. Ecco i Comuni più convenienti

Agrate Brianza (Monza Brianza) – Non è un Paese per single. L’esercito di chi vive solo ed esce da Milano, sempre più proibitiva, ripiega in Brianza e in alcune isole felici dell’hinterland, ma non dovunque, perché anche in molte località di provincia gli affitti sono schizzati alle stelle.

Non in 6 centri del Monzese, dove sborsando fra i 600 e i 650 euro al mese ci si può accaparrare un bilocale e riuscire ancora a mantenersi. Secondo Immobiliare.it Insights, gruppo Immobiliare.it, Seveso è il comune più conveniente (600 euro). Agrate rientra in classifica per il rotto della cuffia, nella capitale del chip bisogna spendere oltre 50 euro in più per gli stessi metri. Nasce tutto dal confronto fra la cifra che un lavoratore "con uno stipendio medio può destinare alla pigione, 652 euro, il 30% del reddito, con il canone richiesto per camera da letto più cucina e bagno nelle città che distano dalla Madonnina al massimo un’ora con i mezzi pubblici".

Lo studio evidenzia una tendenza consolidata anche sul territorio. "Non ci sono più case a buon mercato – dice il sindaco di Agrate Simone Sironi – e questo è il grosso nodo che dovremo affrontare, soprattutto per le giovani coppie". Al secondo posto, Solaro, dove per mettersi l’agognato tetto sopra la testa servono 611 euro al mese, ma bisogna viaggiare di più per arrivare in ufficio, 50 minuti contro i 30 di Seveso. Anche Limbiate, Meda e Cesano Maderno sono aree abbordabili per i single disposti a lasciare la metropoli, trasferendosi però abbastanza vicino da raggiungerla ogni giorno senza troppa difficoltà. A Limbiate e Meda i canoni si attestano rispettivamente sui 619 e i 622 euro mensili, anche se da Meda a Milano si arriva molto più in fretta - poco più di mezz’ora - rispetto a Limbiate, che dista quasi un’ora. A Cesano servono 638 euro con tempi di percorrenza che spaziano dai 30 ai 40 minuti.

Fuori portata Monza: qui chi offre un bilocale chiede 847 euro al mese, oltre quel terzo delle entrate che la ricerca ha fissato come paletto per garantirsi la sopravvivenza. La migrazione in periferia ha fatto aumentare la domanda e quindi i prezzi. La legge di mercato porta con sé una rivalutazione degli immobili anche fuori, "con l’effetto finale di minor accessibilità specialmente per chi cerca da solo", sottolinea Antonio Intini, responsabile dello sviluppo aziendale di Immobiliare.it.