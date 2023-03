L’urbanistica a colpi di luce: ora Monza fa scuola in Europa

Lo spettacolo di luci sulla facciata del duomo di Monza

Monza, 22 marzo 2023 - I suoi progetti e le collaborazioni in giro per il mondo. Il Kernel festival e l’arte della luce spinta anche oltre l’immaginazione. E un patrimonio di nuove idee che stanno prendendo forma, colore e suono nello studio dell’associazione AreaOdeon. Marcello Arosio, architetto e artista multimediale lissonese cresciuto professionalmente tra New York e Barcellona, spinge per "un’architettura di ricerca, di sperimentazione". Non costruisce palazzi. Studia la città, l’urbanismo, la società come si muove nella città, come evolve la città in funzione della gente e come la gente la attraversa e la vive. Perché "la luce è universale, fondamentale tanto per un bambino quanto per un anziano. E ogni giorno determina lo stato d’animo di ciascuno di noi. Quando poi con la sua intensità, la sua cromia e la sua dinamica viene progettata per trasformare uno spazio o un momento, allora crea emozione". La luce che non è più soltanto strumento per la visione, ma diventa essa stessa oggetto di visione. L’opportunità di guardare e vivere un luogo con uno sguardo diverso. Questo è il futuro e per questo Marcello Arosio è stato chiamato dal ministero degli Esteri, in occasione dell’Italian Design Day, all’Auditorium del Disseny Hub...