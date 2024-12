"Voglio credere sia la volta buona"

"Questa volta voglio crederci. Se Comune, Regione e Rfi sono d’accordo, è probabile che si riesca ad ottenere il risutato. Quanto alla rampa e ai dettagli, uno dà la colpa all’altro. Del resto non si può pretendere che facciano le cose esattamente come le vogliamo noi. I cittadini non hanno questo potere di influire più di tanto sulle decisioni. I passaggi della burocrazia sono tanti e complicati, e i tempi poi si allungano. È giusto che i cittadini si lamentino e facciano sentire la loro voce, però poi dovrebbero lasciar lavorare la burocrazia. Già è difficile gestire i passaggi nel nostro piccolo, come Gruppo spontaneo Libertà, figuriamoci ad alti livelli".