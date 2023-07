Villa Biraghi di Lazzate venduta all'asta per 417mila euro: recupero in vista

Da ieri pomeriggio la Villa Biraghi di Lazzate ha un nuovo proprietario, intenzionato a ristrutturarla e valorizzarla. La villa storica ubicata nel borgo, è da anni in stato di abbandono e dal dicembre 2018 era finita all’asta giudiziaria. Ora è stata finalmente assegnata dal Tribunale. L’ha acquistata la società Locar srl che fa riferimento alla impresa edile F.lli Lo Cicero, Luca e Andrea, legata storicamente a Lazzate, oggi proprietaria anche dell’Ardor Lazzate calcio. L’avvenuto acquisto all’asta è stato ufficializzato dal sindaco Andrea Monti: "Abbiamo avuto notizia dalla società Locar srl dell’avvenuta acquisizione che dovrà essere perfezionata nelle prossime settimane e la società ha immediatamente scritto al Comune chiedendo un confronto per discutere del recupero della villa. Questa è per noi una notizia positiva, non nascondiamo la soddisfazione per il fatto che evidentemente la progettualità e l’impegno inserito nel programma di mandato Lazzate 2030 ha creato le condizioni perché gli investitori si facciano avanti. Questo è il primo per passo per lavorare fin da subito a questo progetto insieme a chi vuole sposare il nostro motto “Io amo Lazzate”, contribuendo a fare la propria parte per rendere ancora più bella la nostra Lazzate".

La villa Biraghi era inserita in un procedimento di vendita giudiziaria fin dal dicembre 2018. Le aste si sono succedute partendo da un valore di 1,3 milioni di euro, per poi scendere progressivamente fino a 417.700 euro. La villa, che si compone di una parte a residenza e una a laboratorio può arrivare a ospitare fino a 17 appartamenti. Tra le ipotesi la realizzazione di mini appartamenti per anziani.

Gabriele Bassani