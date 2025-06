Da Vivaldi ad Albinoni a Benedetto Marcello, un viaggio nei capolavori del barocco della cosiddetta Scuola Veneziana, per arrivare fino a Bach, che da quel repertorio affascinante si fece ispirare, trascrivendone le partiture e proponendole ai suoi allievi per lo studio del basso continuo. Brani che hanno fatto la storia e che verranno eseguiti da talentuosi musicisti su copie di strumenti originali dell’epoca. È quanto proporrà il concerto “Splendori musicali del Barocco: tra Vivaldi e Bach“, che si terrà domani alle 16.30 nell’auditorium dell’Istituto Falcone e Borsellino a Caponago, in via De Gasperi. A esibirsi sarà l’Accademia Hermans, un ensemble formato da Fabio Ceccarelli (foto) al flauto traversiere, Alessandra Montani al violoncello, Fabiano Merlante alla tiorba e Fabio Ciofini al clavicembalo e come maestro di concerto: suoneranno la Sonata per traversiere e basso continuo e la Sonata per violoncello e basso continuo di Vivaldi, la Sonata XII opera 2 di Benedetto Marcello e la Sonata opera 6 di Tomaso Albinoni, il Concerto in re minore per oboe e orchestra di Alessandro Marcello nella trascrizione fattane da Johann Sebastian Bach.

L’Accademia Hermans è stata creata nel Duemila dal direttore Fabio Ciofini, portandola presto a ottenere consensi a livello nazionale e internazionale. Il concerto di domani sarà preceduto da un “Preludio giovanile“ ad opera del clavicembalista Martino Moiraghi. Ingresso con prenotazione al 335.54.61.501. L’evento fa parte della rassegna itinerante Brianza Classica.

F.L.