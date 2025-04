Via alla rotatoria fra Seregno e Meda. Provvisoria per 20 anni: ora diventa fissa

La sorpresa di Pasqua, questa volta, l’ha fatta il sindaco Alberto Rossi (nella foto): la sua giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento della rotatoria al confine con Meda. Un’opera provvisoria, almeno nelle intenzioni, e che tuttavia così è rimasta per più di vent’anni.

Anzi col tempo, rispetto agli orribili new jersey posizionati per delimitare le corsie destinate agli automobilisti, la situazione è anche peggiorata perché quella rotonda si è trasformata in luogo di degrado fatto di erbacce e abbandono di rifiuti in un’area, situata all’estrema periferia dei territori di Seregno e di Meda, considerata quasi terra di nessuno malgrado la presenza di alcune attività commerciali e la vicinanza di alcune grandi aziende. "Nelle scorse settimane – conferma Rossi – abbiamo terminato la progettazione di un’opera attesa da oltre vent’anni, che riusciremo a realizzare grazie alla collaborazione fra il nostro Comune e quello di Meda. Potete vedere il disegno sul cartello che abbiamo messo proprio nel mezzo della rotatoria provvisoria. Ora si sta lavorando alla gara che dovrebbe portare alla selezione della ditta che dovrà eseguire i lavori. Un intervento che, ne siamo sicuri, migliorerà la sicurezza di un tratto stradale molto trafficato in cui la soluzione viabilistica realizzata con barriere provvisorie non è più accettabile".

I tempi non sono quelli previsti lo scorso anno, quando Rossi aveva sottoscritto un accordo di programma con il suo collega Luca Santambrogio, sindaco di Meda, per la realizzazione di quest’opera. Era la fine del mese di agosto quando i due annunciavano con un comunicato congiunto di avere raggiunto l’intesa per mettere mano a quell’opera all’incrocio tra la via Wagner di Seregno e la via Einaudi di Meda. "Un intervento strategico atteso da molti – avevano dichiarato nell’occasione – faremo il possibile per rispettare i tempi che ci siamo prefissati". Questi prevedevano il progetto esecutivo entro 90 giorni, quindi per dicembre. Siamo arrivati un po’ più in là, ma dopo vent’anni di rotonda provvisoria nessuno si preoccuperà di giudicare i tre o quattro mesi in più.

Il progetto approvato prevede la realizzazione di due cerchi intersecati. Al centro della nuova rotatoria, al posto delle erbacce attuali, un’elegante area verde. La spesa complessiva è di oltre 300mila euro, si farà carico dell’appalto il comune di Seregno, poi Meda provvederà a rimborsare la metà dei costi sostenuti. Ora tutto è nelle mani dei tecnici. C’è tutto l’iter burocratico da rispettare per l’affidamento dei lavori all’impresa. Poi l’esecuzione dei lavori vera e propria. Secondo le stime iniziali le procedure per la gara d’appalto più il cantiere dovrebbero comportare un’attesa di altri 7 mesi. Se tutto va bene, senza imprevisti, la nuova rotatoria sarà pronta per dicembre. Dopo il progetto approvato a Pasqua, sarà il regalo di Natale.

Gualfrido Galimberti