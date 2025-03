Via ai lavori di Villa Valentina. La casa degli artisti pronta nel ’26

Partiti! Da questa settimana Villa Valentina ha visto iniziare i lavori che la renderanno tra non molto la nuova casa per il teatro di cinque associazioni monzesi con lo sguardo all’inclusione e al sociale. La firma del contratto d’appalto tra Alfredo Colina, presidente del Veliero Monza (associazione affidataria dell’immobile) e Roberto Pioltelli, titolare dell’impresa edile brianzola Csi Next, ha dato il via al rinnovamento dell’immobile di via Spallanzani, presto nuova casa anche per le associazioni Geniattori, Capirsi Down, Elianto e Parafrisando. "Si è cominciato con le rimozioni e le demolizioni che andranno avanti un paio di mesi, poi si provvederà a costruire il nuovo – spiega Mauro Sironi, direttore artistico dei Geniattori – cioè il tetto, il nuovo ascensore e la struttura impiantistica. Si andrà a step. Entro fine anno riapriremo la villa al piano terra e al primo piano, con il teatrino. Successivamente toccherà alle pertinenze, all’interrato, e agli esterni. L’obiettivo è riaprirla entro Natale, per poi completare definitivamente i lavori entro maggio 2026". L’edificio di via Spallanzani, di proprietà del Comune, è stato assegnato per 20 anni a titolo gratuito a Il Veliero in cambio dell’impegno a provvedere ai lavori di ristrutturazione dal valore di 450mila euro, di cui 350mila coperti da una generosa donazione di Fondazione Comunità Monza e Brianza. Il resto le associazioni lo recupereranno con raccolte fondi e sponsorizzazioni.

"La struttura una volta aperta si automanterrà a livello economico – chiarisce ancora Sironi – con gli spettacoli teatrali e le attività che verranno proposte per tenerla sempre un luogo vivo e aperto". Villa Valentina sarà anche uno spazio aperto alla comunità e a disposizione per realtà sociali nell’ambito della disabilità. L’obiettivo è restituire alla città un bene comune ispirato agli assunti della sostenibilità ambientale, creando uno spazio multidisciplinare rivolto a tutta la cittadinanza.

A.S.