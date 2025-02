Venditori esperti nel settore consulenza informatica

Media azienda del settore consulenza informatica cerca 1 sales executive per analizzare il mercato di riferimento e identificare nuove opportunità di vendita; acquisire potenziali nuovi clienti e sviluppare relazioni a lungo termine. Si richiedono indispensabili: diploma di scuola superiore o laurea in discipline commerciali, economiche o affini; esperienza nelle vendite, preferibilmente nel settore consulenza informatica; doti comunicative e capacità di costruire relazioni; forte motivazione a raggiungere e superare gli obiettivi di vendita; abilità nel gestire trattative e chiudere vendite; familiarità con i prodotti/servizi offerti e con le dinamiche del mercato; utilizzo di software CRM (Customer Relationship Management) per gestire il portafoglio clienti. Si offre contratto a tempo indeterminato full time (possibilità di trasferte). Candidature a ido.monza@afolmb.it, rif. 25JAN252.