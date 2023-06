Veduggio con Colzano, Pronta nel 2025 la Nuova Piattaforma Ecologica

Entro il 2025 sarà pronta la nuova piattaforma ecologica in via Fontana. Il Comune fa avviato l’iter di realizzazione del progetto da 995mila euro grazie ai fondi del Pnrr. L’isola ecologica sarà su un’area di 2mila metri quadrati e sarà al servizio di un bacino di 9mila cittadini. "Il vecchio progetto è stato totalmente rielaborato – spiega il sindaco Luigi Dittonghi –. Ci si sposterà dal confine di Briosco e avremo i costi di urbanizzazione più bassi perché la strada c’è già e va solamente allargata". Per la realizzazione della piattaforma la Giunta ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 938mila euro, mentre il costo per passare dal progetto alla realizzazione dell’opera è di circa 995mila euro. La differenza sarà pagata dal Comune di Veduggio. "Per noi è una necessità – sottolinea il sindaco –. È la prima volta che avremo un punto di raccolta nostro". Con la scorsa amministrazione, i residenti conferivano i rifiuti non ritirabili a domicilio alla piattaforma di Cassago.

Quando il 31 dicembre del 2021 è scaduta la convenzione era stato votato un nuovo accordo. E’ seguita la necessità di trovare una soluzione diversa, quindi il Comune ha trovato la soluzione alternativa con il Comune di Briosco. Infatti nel 2022 Veduggio, Briosco e Renate hanno firmato l’accordo per l’uso congiunto della piattaforma ecologica della frazione brioschese di Fornaci. In prospettiva, la nuova piattaforma potrà essere utilizzata anche dai cittadini di Renate.

Son.Ron.