Varedo, 85enne prende a martellate la moglie di 79 anni e poi cerca di darsi fuoco

Varedo (Monza e Brianza) – Un uomo di 85 anni ha aggredito la moglie di 79, a Varedo, questo pomeriggio, giovedì 7 dicembre, a colpi di martello. Mandandola in ospedale in condizioni molto gravi. Poi, sarebbe sceso in giardino, davanti casa, dove si è dato fuoco, dopo essersi cosparso di benzina. È successo in via Celotti.

Quando alcuni testimoni hanno capito cosa stava succedendo sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Desio e i vigili del fuoco di Monza. Ma anche e soprattutto i mezzi del 118, una ambulanza e un’automedica. Quest'ultima ha trasportato l'anziano al Niguarda, in codice rosso, mentre l'ambulanza anch'essa a sirene spiegate e con il massimo livello di urgenza, con la moglie a bordo, si è recata al San Gerardo di Monza, dove è ricoverata in neurorianimazione, in prognosi riservata. Secondo gli ultimi aggiornamenti le condizioni più critiche sarebbero proprio quelle dell'uomo, in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione a martellate, stando alle prime testimonianze, sarebbe stati gli operai di una al lavoro in zona a raggiungere l’85enne per cercare di spegnere le fiamme sugli abiti. La Scientifica dell’Arma ha delimitato l’area e sequestrato alcuni indumenti bruciati.