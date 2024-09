Vandali devastano l’asilo nido di San Rocco: brutta sorpresa prima dell’inizio della scuola

Monza – Adesso anche l’asilo nido. Un altro triste episodio di vandalismo ha interessato le scuole del quartiere San Rocco di Monza, la settimana scorsa: il nido di via Nazario Sauro è stato vandalizzato, da persone ancora non identificate, durante una notte precedente alla riapertura di lunedì 9 settembre, con la rottura del cancello d’ingresso e l’accesso alla terrazza della struttura, in cui sono stati danneggiati e rotti giochi, tavoli e sedie, lasciando il luogo in stato di degrado con bottiglie di alcolici e mozziconi di sigarette abbandonati sul pavimento.

Una bruttissima sorpresa per il personale del nido, che prontamente ha sistemato i luoghi in modo da renderli di nuovo consoni all’accoglienza dei bimbi. A denunciare il fatto in Consiglio comunale a Monza, è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Galli, invitando la giunta a prendere seri provvedimenti. "Le attrezzature sono parte essenziale del servizio e non sempre è facile riacquistare quanto danneggiato e rotto – dichiara il consigliere –, spesso anche ottenuto tramite donazioni di genitori. Sono situazioni ormai ricorrenti nelle scuole cittadine e inaccettabili. Invito pertanto la giunta a prendere tutte le misure possibili in modo che si interrompono questi fatti anche mediante impianti di allarme o servizi di video-sorveglianza, nel rispetto della normativa sulla privacy".

L’episodio del nido di San Rocco appare in continuità con gli incresciosi fatti avvenuti durante l’anno scolastico scorso, quando a febbraio dei vandali adolescenti sono entrati nella scuola elementare Zara di via Caravaggio buttando rotoli di carta igienica sul pavimento, rompendo attrezzi e scope per la pulizia e spargendo matite e colori per i bambini, per poi giustificarsi alla questura dicendo che fosse tutto uno scherzo. Poco tempo prima, a gennaio, anche la scuola media Pertini di San Rocco era stata interessata da continui vandalismi nel suo parcheggio, con cestini rotti e bottiglie di vetro lanciate sul giardino della scuola.

L’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha fatto sapere che presto le scuole del quartiere saranno dotate di sistemi di videosorveglianza, rispetto cui il progetto sta per entrare nella fase esecutiva, con un’installazione che si prevede nel corso dell’autunno.