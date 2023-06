Il record di Valerio Locatelli e gli altri velocisti nella sfida monzese di Speedcubing sul cubo di Rubik

Monza – Silenzio e concentrazione. Tra le mani, il cubo rompicapo. Da risolvere nel più breve tempo possibile. A caccia del record. E il primato è arrivato. Nella gara più importante, quella del 3x3. Valerio Locatelli, attuale campione italiano (terzo nella finale di ieri vinta da Daniel Sartori) ha centrato il record nazionale con una media di risoluzione nei cinque tentativi a disposizione di 6,44 secondi.

Anche se tra i 173 speedcuber provenienti da tutta la penisola e dal mondo è stato Lorenzo Mauro a raccogliere il bottino di vittorie più abbondante: gradino più alto del podio nelle categorie Skewb, 3x3 a occhi bendati e 2x2. Nel Pyramynx medaglia d’oro per Ismaele Chiarella, mentre nel 4x4 il più veloce è stato Giacomo Daniele Corò.

Attorno a loro, nell’Arena di Monza, numerosi curiosi che hanno avuto la possibilità non soltanto di seguire le gare, ma anche di partecipare a eventi collaterali per divertirsi e socializzare: un Social Corner dove incontrare i campioni in gara e due Masterclass con lo speedcuber Zamu, che ha insegnato ai più piccoli le tecniche più efficaci per risolvere il NexCube, la versione più performante ispirata al più tradizionale cubo di Rubik.

E archiviata la sfida monzese, ora si pensa già al futuro. Goliath Italia - l’azienda di giocattoli con base operativa a Concorezzo che ha organizzato l’evento in collaborazione con Cubing Italy e la World Cubing Association - sta pianificando l’organizzazione di un campionato europeo con trasferte all’estero, ma che comunque mantenga Monza come tappa italiana.