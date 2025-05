Una raccolta firme online per salvare il bosco spontaneo

I 18 comitati cittadini promuovono una raccolta firme online contro il taglio del bosco spontaneo alle spalle del polo istituzionale monzese. Con la delibera numero 5, la maggioranza in Consiglio comunale ha adottato una variante al Piano di governo del territorio che, stando agli azzonamenti indicati, provocherebbe il taglio di un bosco di circa 25.000 metri quadrati, cresciuto spontaneamente alle spalle della sede della Provincia in via Grigna. L’intenzione è di costruire uno studentato, per circa 57.000 metri cubi di cemento armato. Si prevedono complessivamente in quella zona 168.000 metri cubi (56.000 metri quadri di Slp) di costruzioni pubbliche e altrettanti metri cubi a uso privato e si prevedono nuovi edifici residenziali con altezze fino a 13 piani. Il Coordinamento di comitati e associazioni di Monza ha presentato un parere negativo e poi una serie di osservazioni per chiedere di realizzare altrove lo studentato, ad esempio su aree dismesse come l’ex Fossati e Lamperti o sulle aree del vecchio Ospedale Umberto I: due zone a poca distanza dalla stazione ferroviari. I comitati chiedono anche di non tagliare il bosco o in caso contrario di prevedere ampie compensazioni. Da ultimo i cittadini chiedono anche che venga organizzata dal Comune un’assemblea pubblica sulla variante urbanistica, così come formalmente richiesta da due mesi dalla Consulta dei quartieri di San Biagio/Cazzaniga.

"Inutile sbandierare la partecipazione dei cittadini - chiosa la petizione - se poi non ci si degna neppure di ascoltarli". Promuovono la petizione il Circolo Legambiente Alexander Langer Monza-Ccr, Gruppo Ambiente e territorio, Comitato Aria Pulita Monza, Comitato via Blandoria, Comitato per il Parco A. Cederna, Comitato La Villa Reale è anche mia, Comitato Gallarana, quartiere Sant’Albino, Comitato sai cosa vorremmo in comune (Quartiere San Donato), via Boito/Monteverdi, Ospedale Umberto I, Triante, Comitato Pro Buon Pastore, Comitato salvaguardia Buon Pastore, Comitato Bastacemento, Presidio ex Macello, Comitato San Fruttuoso Bene Comune, Osservatorio antimafie di MB Peppino Impastato.

C.B.